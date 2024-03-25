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***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.03.2024 16:10
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım YK Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu tarafından
-Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,- TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)'dan 4.000.000.000,- TL (dörtmilyar Türk Lirası)'na yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesine,
-Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin belirlenmesi işlemleri nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte gösterilen şekilde tadil edilmesine,
-Tadil tasarısının onayı için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine,
karar verilmiştir.
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesine tadil tasarısı ilişikte sunulmaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 AoA Amendment (ENG Version- for Disclosure Purposes)_2024.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262024


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