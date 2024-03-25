***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım YK KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarYönetim Kurulu tarafından-Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,- TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)'dan 4.000.000.000,- TL (dörtmilyar Türk Lirası)'na yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesine,-Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin belirlenmesi işlemleri nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte gösterilen şekilde tadil edilmesine,-Tadil tasarısının onayı için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine,karar verilmiştir.Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesine tadil tasarısı ilişikte sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 AoA Amendment (ENG Version- for Disclosure Purposes)_2024.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262024BIST