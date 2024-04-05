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***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.04.2024 16:28
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 26.03.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.04.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.04.2024

Ek Açıklamalar
25.03.2024 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurmuş olduğumuz Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,- TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)'dan 4.000.000.000,- TL (dörtmilyar Türk Lirası)'na yükseltilmesi, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesine ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için 26.03.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 01.04.2024 tarihinde onaylanarak onay yazısı bugün tarafımıza tebliğ edilmiştir.
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesine tadil tasarısı Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, 25.04.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 AoA Amendment (ENG Version- for Disclosure Purposes)_2024.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268503


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