***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizin Uzun vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) AA-, Kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) A1+ olarak derecelendirmiş, görünümü ise stabil olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913305BIST