***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.02.2021 15:52
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizin Uzun vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) AA-, Kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) A1+ olarak derecelendirmiş, görünümü ise stabil olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913305
BIST
15:451.474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -13,82
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
15:457,4412
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0885
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
15:459,0219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0655
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
15:45419,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,29
|Açılış
|: 419,83
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler15:45
|MMCAS
|6,42
|385.822
|% 9,93
|
|PAMEL
|26,12
|3.194.697
|% 9,93
|
|SILVR
|6,65
|27.739.422
|% 9,92
|
|ARTI
|5,99
|468.016
|% 8,91
|
|EGGUB
|222,40
|134.709.395
|% 8,86
|
|AYCES
|83,70
|1.161.067
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
|
|MERIT
|373,30
|6.901.322
|% -9,98
|
|ATSYH
|6,38
|800.796
|% -9,89
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|THYAO
|13,50
|1.594.234.470
|% 0,82
|
|KOZAL
|128,50
|1.318.557.539
|% 0,23
|
|GARAN
|8,91
|1.093.737.541
|% -1,87
|
|PETKM
|5,20
|825.552.449
|% -1,52
|
|SASA
|39,88
|778.263.463
|% -4,36
|
|EKGYO
|2,25
|706.134.717
|% -2,60
|
|TSKB
|1,66
|382.320.706
|% -3,49
|
|KARSN
|3,94
|696.773.671
|% -6,86
|
|PETKM
|5,20
|825.552.449
|% -1,52
|
|SKBNK
|1,31
|198.197.068
|% -3,68
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4365
|7,4412
|% 1,20
|
|Euro
|9,0121
|9,0219
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,3072
|10,3589
|% 0,37
|
|Frank
|8,1397
|8,1887
|% 0,71
|
|Riyal
|1,9677
|1,9776
|% 0,67
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-7,14
|
|Altın Gr.
|421
|421
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.799
|2.841
|39,00
|
|Tam
|2.784
|2.855
|40,28
|
|Yarım
|1.346
|1.381
|19,49
|
|Çeyrek
|675
|690
|9,74
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,78
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|65,05
|65,05
|-1,07
|