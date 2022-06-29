***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.06.2022 18:21
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Şirketimizi çok yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu "AA+ (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu "J1+ (tr)", görünümlerini ise "Stabil" olarak belirlemiştir. JCR Eurasia Rating, Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Rating Notunu Türkiye Cumhuriyeti ülke notu ve görünümü ile paralel olacak şekilde "BB/Stabil" olarak belirlemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040152
BIST
18:052.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,40
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
18:0516,6965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0583
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
18:0517,5296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1419
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5296
En Düşük
17,2330
18:05972,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,65
|Açılış
|: 972,34
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,89
|120.661.397
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.683.768
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.265.107
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|124.137.818
|% 9,85
|
|ISGYO
|14,23
|248.016.341
|% 9,46
|
|LIDFA
|11,34
|31.321.993
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.947.580
|% -9,98
|
|BASCM
|3,41
|600.157
|% -9,79
|
|BERA
|14,50
|638.094.337
|% -8,86
|
|ORCAY
|16,93
|157.687.081
|% -7,74
|
|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
|% 1,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 2,26
|
|KRDMD
|11,28
|1.350.403.942
|% 1,08
|
|SAHOL
|18,91
|1.232.351.447
|% -1,46
|
|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,33
|846.489.922
|% 0,93
|
|TSKB
|2,01
|354.556.381
|% -0,50
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% -0,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6852
|16,6965
|% 0,35
|
|Euro
|17,4851
|17,5296
|% 0,82
|
|Sterlin
|20,2359
|20,3374
|% 0,59
|
|Frank
|17,4173
|17,5222
|% 0,33
|
|Riyal
|4,4361
|4,4583
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-6,54
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.479
|6.601
|-40,00
|
|Yarım
|3.171
|3.227
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.588
|1.613
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,44
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|-0,13
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,07
|