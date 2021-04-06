***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıŞirket yerli ve yabancı yatırımcılarla buluşulan 15 adet sanal yatırımcı konferansına katılmış, ayrıca 200ün üzerinde telekonferans gerçekleştirmiştir. Bu etkinlik ve toplantılarda yurt içi ve yurtdışından toplam 130 farklı kurum ve fondan 360 yatırımcı/analistle bir araya gelinmiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850854Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıEvetİlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBu nitelikte bir işlem bulunmamaktadırKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850131Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850131Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıKurumsal Yönetim / Politikalar ve Etik KurallarBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680430Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıEsas sözleşmede konuya ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. Bu konu Genel Kurul İç Yönergesi ile düzenlenmiştirGenel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiGenel Kurul İç Yönergesi'nin 5.maddesi uyarınca basın mensupları, Şirket yönetimi tarafından davet edilmiş olan misafirler ve Toplantı Başkanının katılımını uygun gördüğü diğer menfaat sahipleri Genel Kurul'a girebilir.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 9,061.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal Yönetim / Politikalar ve Etik KurallarYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniGündem Maddesi No:9 -1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi karının, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının Şirket’in faaliyetleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak Şirket’in ihtiyaç duyabileceği likiditenin desteklenmesi amacı ve gerekçesi ile dağıtılmaması onaylanmıştır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860098Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı16/07/2020 0 % 69,9 % 0,0000003 % 69,9 Kurumsal Yönetim / Genel Kurul Kurumsal Yönetim / Genel Kurul - 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860098İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim BölümüFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim BölümüFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim BölümüFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim BölümüFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu Kurumsal Yönetim BölümüKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıKurumsal Yönetim / Politikalar ve Etik KurallarFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu Kurumsal Yönetim BölümüBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 8Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 66,6 % 33,3 4 6Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 66,6 % 33,3 2 2İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıFaaliyet Raporu Kurumsal Yönetim BölümüYönetim kurulu başkanının adıRagıp Ersin Akarlılarİcra başkanı / genel müdürün adıAhmet Cüneyt YavuzYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754392Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıPolitikalar ve Etik KurallarKadın üyelerin sayısı ve oranı1 Kadın üye, Oran : 1/6Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıRagıp Ersin Akarlılar İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/01/1994 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)Ahmet Cüneyt Yavuz İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/03/2017 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)Seymur Tarı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/08/2008 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)Fatma Elif Akarlılar İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/01/1994 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)Ahmet Fadıl Ashaboğlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 17/07/2017 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672565 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Nevzat Aydın İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 17/07/2017 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672565 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal Yönetim - Politikalar ve Etik KurallarÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıEtik KurulŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriEtik Hat Tel: 212 979 70 09 Etik Hat e-posta: mavi@etikhat.com Etik Hat web sitesi: www.remedetikhat.com.tr kullanıcı adı: MAVİ şifre: Mavi19913.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıİç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıGoMavi, Masmavi, Yönetim Forumu, Marketing Direction, GoSeason toplantıları, GoWellness Çalışma Grubu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüMavi Halefiyet (İş Gücü Planlama) Politikası kapsamında üst düzey yöneticilerin yedekleme planları Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiFaaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı BölümüPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiKurumsal Yönetim - Komiteler ve Etik Kurallar - Mavi'de Biz ve İlkelerimizİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal Yönetim / Politikalar ve Etik KurallarKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerFaaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Bölümüİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerKonuyla ilgili esaslar Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürü'nde düzenlenmiştir.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıFinansal Sonuçlar ve Sunumlar, Faaliyet Raporu, Duyurular, Kurumsal YönetimKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümKurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı ve İştiraklerKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe / İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü, 2018 Faaliyet Raporu Sayfa 208-209 Bağımsızlık Beyanlarıb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümüc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümüç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü - Hukuki Açıklamalard) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü- Hukuki Açıklamalare) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBöyle bir durum bulunmamaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü- Hukuki Açıklamalarg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Bölümüİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıCovid19 tedbirleri nedeniyle toplantılar uzaktan bağlantı ile yapılmıştır. 13 kez toplanılmıştır.Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu5 iş günüKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıŞirket içi düzenlemelerin halka açık bağlantısı bulunmamaktadır.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıFaaliyet Raporu Kurumsal Yönetim BölümüKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/627118Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Ahmet F. Ashaboğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Nevzat Aydın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ahmet F. Ashaboğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ragıp Ersin Akarlılar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Bige İşcan Aksaray Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Nevzat Aydın Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ragıp Ersin Akarlılar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Duygu İnceöz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923992BIST