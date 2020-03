***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Mavi birliktelik ruhuyla yaşayan bir marka olarak, her zaman insan odaklı olmayı önceliği yapmıştır. Çalışanlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve dokunduğumuz herkese değer vermek ve aynı itinayı göstermek bizim için çok önemli. Mavi'nin bu yaklaşımı küresel etkisini sürdüren COVID-19 pandemisine bakış açımıza da yön veriyor.Küresel ölçekte ilk ve en önemli önceliğimiz tüm çalışanlarımızın ve tüketicilerimizin sağlığı ve güvenliğini sağlamaktır. Bu kapsamda yönetim kurulu kararıyla, 19 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'deki perakende ve franchise mağazalarımız ile, Almanya ve Kanada'daki perakende mağazalarımızın faaliyetlerine geçici bir süreyle ara veriyoruz. Bu süreç içinde her zamanki gibi çalışanlarımızın haklarını korumaya ve yanlarında olmaya büyük özen göstereceğiz. Müşterilerimize tüm dünyadaki online mağazalarımız ve mavi app'ten 7/24 hizmet vermeye devam edeceğiz.Aynı kapsamda merkez ofislerimizdeki tüm çalışanlarımız için uzaktan tam zamanlı çalışma modeline geçiyoruz. Gerekli tüm hazırlıkları tamamlamanın yanı sıra operasyonlarımızı uzaktan sürdürebilmek için teknik altyapımızı da güçlendirdik. Herkesi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı halk sağlığı yönlendirmelerine uymaya ve birbirleriyle ilgilenmeye teşvik ediyoruz.Bu gelişmeler doğrultusunda şirketin iş sürekliliğini en doğru şekilde yönetmek üzere planlarımızı belirledik. Bu süreçte envanterimizi yönetmek için çeşitli önlemler alıyor, operasyonel ve sermaye harcamalarıyla ilgili planlarımızı aktif olarak revize ediyoruz. Şirketin finans yapısını korumak için nakit yönetimi konusunda tedbirli olmak amacıyla bankalardan gerektiğinde kullanılmak üzere kredi limitleri de sağlamış bulunuyoruz. Yerel ve küresel yetkililerin yönlendirmelerini sürekli takip ediyor, sağlıklı ve duyarlı kalmaya özen gösteriyoruz. Her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızla iletişime açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.Mavi olarak bu zor dönemi hep birlikte başarıyla atlatacağımıza inanıyoruz.