MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Özel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFaaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde yerel ve uluslararası sağlık yetkililerinin tavsiyelerini ve yönlendirmelerini uygulamaya devam ediyoruz. Bu dönemde kurum olarak aldığımız aksiyonları ve son gelişmeleri paylaşmak istiyoruz.Türkiye'deki tüm perakende ve franchise mağazalarımızın yanı sıra Almanya ve Kanada'daki perakende mağazalarımızı 19 Mart 2020 itibarıyla geçici olarak kapadığımızı duyurduk. Rusya'daki mağazalarımızı da 29 Mart itibarıyla, Rus hükümetinin kararları doğrultusunda, geçici olarak kapadık. Dolayısıyla, tüm Mavi mağazalarının ikinci bir açıklamaya kadar kapalı kalacağı bilgisini paylaşmak isteriz.Çalışanlarımızın ve halkımızın sağlığı için alınan önlemleri daha geniş kapsamlı desteklemek amacıyla, 29 Mart 2020 itibarıyla Türkiye'deki tüm e-ticaret kanallarındaki faaliyetlerimizi de geçici olarak durdurmaya karar verdik. Diğer pazarlarda (Kuzey Amerika, Almanya, Rusya) ise e-ticaret ve marketplace kanallarında satışlar devam etmektedir.Etkin ve esnek stok yönetimine odaklanmamız ve ürün yelpazemizin %50'sinden fazlasını jean'lerin oluşturması, öngörülemeyen olumsuz etkilerle daha verimli bir şekilde başa çıkmamıza destek olmaktadır. Tedarik, planlama ve kategori ekiplerimiz, bu sene gerekebilecek iptal ve ertelemeleri tespit etmek amacıyla tedarikçilerimizle tam bir işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir.Basic ve sezonsuz ürünler ile birlikte envanterimizin yaklaşık %70'i tek sezona odaklı olmayan ve gelecek sezonlarda satılmak üzere dönüştürülebilecek niteliktedir. Stoklarla bağlantılı etkilerin finansal durumumuza minimum yansıması için gerekli ve olası tüm aksiyonlar alınmaktadır.OPEX harcamaları tarafında ise sabit maliyetlerimizi olabildiğince azaltmanın yöntemleri üzerinde çalışıyoruz. Perakende sektörünün mevcut durumda mücbir sebepler altında olması, sözleşmelere bağlı yükümlülüklerimizin büyük kısmını gözden geçirmemize olanak veriyor. Zorunlu olmayan tüm işletme maliyetlerini ve sermaye harcamalarını durdurduk. Mağaza kiralarına gelince, mağazaların kapalı olduğu süreçte kira ödemesi yapılmamasına yönelik görüşmelerimiz devam ediyor.31 Mart 2020 itibarıyla 3.844'ü Türkiye'de olmak üzere 4.172 çalışandan oluşan büyük bir aileyiz. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca sağlanan "Kısa Çalışma Ödeneği"nden Türkiye'deki tüm çalışanlarımızın yararlanabilmesi amacıyla 1 Nisan - 30 Haziran 2020 dönemi için Türkiye İş Kurumu'na başvurumuzu yaptık ve ilgili kurumun onayını bekliyoruz. (Belirtilen tarihler sadece başvuru amaçlı olup mağazaların bu süre boyunca kapalı olacağı şeklinde yorumlanmamalıdır.)Faaliyette bulunduğumuz diğer ülkelerde de hükümetler benzer destekler sunuyor. Grup şirketlerimizin yönetim ekipleriyle birlikte ilgili ülkelerdeki başvurularımızı tamamlama sürecindeyiz ve gelişmeleri takip ediyoruz.Düşük borçlu sağlıklı bilanço yapımız sayesinde likidite zorluklarını uzun vadeli bir bakış açısıyla değerlendirebilme imkânına sahibiz. Bankalarda gerekli kredi limitlerini sağlamanın yanı sıra vadesi gelen öncelikli ödemeleri ertelemek için tedarikçi finansmanı seçeneklerini de araştırıyor ve devreye alıyoruz. Nakit pozisyonumuz, bugün itibarıyla iş sürekliliği planlarımızla uyumlu görünmektedir.Yönetim Kurulu, Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan belirsiz durumu dikkate alarak şirketin sahip olduğu her türlü likit varlığı elde tutmanın değerli olduğunu değerlendirmiş ve 2019 mali yılı kârından kâr payı dağıtımı yapılmamasına karar vermiştir. Kâr payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi, Temmuz ayı için planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarların onayına sunulacaktır.COVID-19 (Coronavirus) salgınının yol açtığı iş kesintileri ve belirsizlikler nedeniyle 12 Mart 2020'de açıkladığımız 2020 mali yıl beklentilerimizi geri çekiyor ve şu an için güncellenmiş bir öngörüde bulunmuyoruz.COVID-19 salgınının ticari faaliyetlerimiz üzerinde gelecekte nasıl bir etkisi olacağını rakamlarla öngörmek için henüz çok erken olsa da sağlam finansal yapımız ve Mavi ekibinin esnek yönetim kabiliyeti ile bu zor günleri geride bırakacağımıza inanıyoruz.Tüm paydaşlarımızla iletişimimizi her zamanki gibi açık bir şekilde sürdürdüğümüzü ve kamuoyunu yeni gelişmeler meydana geldikçe bilgilendirmeye devam edeceğimizi belirtmek isteriz.