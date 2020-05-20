***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nca, Şirketimiz Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Mavi") ile Fatma Elif Akarlılar ve Seyhan Akarlılar arasında 30 Nisan 2017 tarihinde imzalanmış, ve temel esasları Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin 21.7 numaralı bölümünde kamuya açıklanmış olan bağlı ortaklığımız Eflatun Giyim Yatırım Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Eflatun") sermayesinin %49'una tekabül eden payların Şirketimiz tarafından satın alınmasına ilişkin opsiyon hakkını düzenleyen Hisse Alım Opsiyonu Sözleşmesi'nde ("Sözleşme") belirtilen hisse alım opsiyonu kullanım süresinin, COVID-19 salgınının Şirketimizin faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin bir parçasını teşkil eden her türlü iş ve işleme ilişkin planlamalarda ve öngörülerde belirsizliğe yol açtığı hususu dikkate alınarak, opsiyonun vade tarihi olan 1 Şubat 2021'den itibaren geçerli olacak şekilde 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846066BIST