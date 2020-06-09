***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2020 18:31
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30 Nisan 2020 tarihinde sona eren 2020 finansal yılı ilk çeyrekğine ilişkin konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide UFRS finansal tablolar, güncel yatırımcı sunumu ve ilgili basın bülteni ekte ve şirketimiz internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850246
BIST
18:05109.237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -400,56
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
18:056,8034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8088
En Düşük
6,7696
18:057,7115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0450
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7279
En Düşük
7,6354
18:05375,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 4,45
|Açılış
|: 375,18
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,44
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|6,05
|3.381.878
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|828.653
|% 10,00
|
|RTALB
|22,66
|3.325.106
|% 10,00
|
|ISBIR
|887,90
|1.198.203
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.540.244
|% 9,98
|
|FORMT
|4,41
|465.903
|% -10,00
|
|MAALT
|80,00
|44.619.390
|% -8,78
|
|KPHOL
|3,18
|72.025
|% -6,47
|
|MRSHL
|83,50
|25.214.214
|% -5,76
|
|DOBUR
|11,60
|782.414
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|GARAN
|8,18
|988.530.313
|% -0,97
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|THYAO
|12,61
|535.026.882
|% -0,24
|
|ASELS
|31,64
|483.696.273
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,39
|475.427.560
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|KARSN
|2,03
|434.720.808
|% 6,28
|
|IHLAS
|0,75
|108.945.881
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6368
|8,6801
|% 0,30
|
|Frank
|7,1316
|7,1745
|% 1,02
|
|Riyal
|1,8071
|1,8162
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|16,76
|
|Altın Gr.
|375
|375
|4,42
|
|Cumhuriyet
|2.429
|2.459
|24,20
|
|Tam
|2.500
|2.530
|28,70
|
|Yarım
|1.220
|1.231
|10,20
|
|Çeyrek
|610
|617
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,44
|40,44
|-0,36
|