***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.07.2020 16:18
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16 Temmuz 2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında -Yönetim Kurulu Başkanlığına Ragıp Ersin Akarlılar, -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Seymur Tarı, seçilmişlerdir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860101
BIST
17:31118.825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 1.084,19
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
17:316,8573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8631
En Düşük
6,8484
17:317,8478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0215
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8502
En Düşük
7,8069
17:31398,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,33
|Açılış
|: 398,68
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|9.780.900
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.798.168
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.464.157
|% 9,99
|
|FMIZP
|66,60
|28.572.662
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|20.476.854
|% 9,99
|
|RTALB
|34,46
|66.403.634
|% -7,66
|
|GLRYH
|12,77
|17.027.728
|% -7,06
|
|TSPOR
|4,76
|998.022.928
|% -5,93
|
|AYEN
|6,37
|14.138.855
|% -4,35
|
|ALYAG
|1,27
|1.113.938
|% -3,79
|
|ASELS
|32,96
|1.030.256.568
|% 2,74
|
|TSPOR
|4,76
|998.022.928
|% -5,93
|
|EKGYO
|2,29
|953.007.052
|% -2,14
|
|GARAN
|7,97
|929.589.575
|% 1,14
|
|THYAO
|11,96
|929.439.631
|% 1,36
|
|EKGYO
|2,29
|953.007.052
|% -2,14
|
|ODAS
|2,90
|897.133.465
|% 1,75
|
|IHLGM
|1,83
|441.973.078
|% 1,67
|
|TSPOR
|4,76
|998.022.928
|% -5,93
|
|TRKCM
|4,63
|823.321.457
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6067
|8,6498
|% 0,03
|
|Frank
|7,2391
|7,2827
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8226
|1,8318
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-2,63
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.612
|-4,80
|
|Tam
|2.667
|2.681
|-5,00
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|-2,40
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,38
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,61
|43,61
|-0,18
|