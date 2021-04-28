***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2021 15:54
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
28 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Ragıp Ersin Akarlılar, Fatma Elif Akarlılar ve Ahmet Cüneyt Yavuz yönetim kurulu üyesi olarak, Ahmet F. Ashaboğlu, Nevzat Aydın ve Yonca Dervişoğlu bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Şirketimizin 28 Nisan 2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile 28 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararla şirketimizin Yönetim Kurulu'na seçilen kişiler kendi aralarında görev dağılımı yapmışlardır. Buna göre -Yönetim Kurulu Başkanlığına Ragıp Ersin Akarlılar, -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Ahmet F. Ashaboğlu seçilmişlerdir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931758
BIST
17:131.384
En Yüksek
|Değişim
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|| -7,92
|Açılış
|: 1.391
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|: 8,1400
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470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler17:13
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.813.220
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.732.651
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|90.475.958
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.713.393
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.034.644
|% -9,78
|
|NIBAS
|15,35
|10.103.512
|% -8,96
|
|EREGL
|19,01
|939.846.248
|% -2,26
|
|KRDMD
|7,07
|734.672.763
|% -0,56
|
|GARAN
|7,12
|643.055.088
|% 0,00
|
|THYAO
|12,02
|583.174.855
|% 0,75
|
|PETKM
|6,47
|562.345.790
|% -0,77
|
|YKBNK
|2,08
|279.273.037
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,07
|734.672.763
|% -0,56
|
|GWIND
|4,86
|472.113.004
|% -7,43
|
|GARAN
|7,12
|643.055.088
|% 0,00
|
|PETKM
|6,47
|562.345.790
|% -0,77
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2000
|8,2057
|% 0,01
|
|Euro
|9,9215
|9,9312
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,3608
|11,4178
|% -0,22
|
|Frank
|8,9387
|8,9925
|% -0,14
|
|Riyal
|2,1797
|2,1906
|% -0,16
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-3,43
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,08
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|B. Petrol
|66,63
|66,63
|0,76
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