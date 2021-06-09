***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2021 18:34
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1 Şubat - 30 Nisan 2021 tarihlerini kapsayan özel hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide UFRS finansal tablolar, güncel yatırımcı sunumu ve ilgili basın bülteni ekte ve şirketimiz internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941507
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,58
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
18:058,5972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0080
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
18:0510,4752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0051
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
18:05522,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,28
|Açılış
|: 522,46
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|4,19
|24.520.443
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|90.498.902
|% 9,96
|
|MZHLD
|43,74
|2.605.834
|% 9,95
|
|SEKUR
|24,54
|6.887.060
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.900.744
|% 9,93
|
|UFUK
|14,51
|81.507
|% -8,22
|
|METUR
|7,01
|21.425.055
|% -6,53
|
|AVTUR
|3,16
|10.722.056
|% -6,23
|
|SANFM
|14,18
|4.742.993
|% -6,09
|
|TKURU
|194,50
|6.033.596
|% -6,08
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,72
|717.417.891
|% -0,39
|
|KOZAL
|125,50
|486.205.151
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,27
|429.482.881
|% 0,89
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GSDHO
|2,05
|240.532.368
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5930
|8,5972
|% -0,09
|
|Euro
|10,4678
|10,4752
|% -0,05
|
|Sterlin
|12,0926
|12,1532
|% -0,42
|
|Frank
|9,5466
|9,6041
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2839
|2,2954
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-2,07
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,87
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,05
|
|B. Petrol
|71,91
|71,91
|-0,31
|