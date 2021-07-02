***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.04.2021 tarihinde gerçekleştirilen 01.02.2020 – 31.01.2021 özel hesap dönemine ait Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildiriminde, 7. maddesinde rakam hatası bulunan Toplantı Tutanağı metninin Kamuyu Adınlatma Platformuna sehven yüklendiği anlaşılmış olup, Toplantı Tutanağı'nın ilgili kişilerce imzalanarak resmi makamlara sunulmuş ve şirketimiz internet sitesinde (www.mavicompany.com) yayınlanmış olan versiyonu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945988BIST