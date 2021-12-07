***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2021 18:27
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31 Ekim 2021 tarihinde sona eren 2021 finansal yılı üçüncü çeyreğine ilişkin konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide UFRS finansal tablolar, güncel yatırımcı sunumu ve ilgili basın bülteni ekte ve şirketimiz internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981684
BIST
18:051.981
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 53,65
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.984
En Düşük
1.943
18:0513,5389
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -0,2587
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,4378
18:0515,2533
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -0,3265
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,1339
18:05776,55
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -12,72
|Açılış
|: 776,55
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
770,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|5.418,60
|7.339.802
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|718.234
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|2.270.175
|% 10,00
|
|INTEM
|66,00
|40.378.742
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|68.698.865
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|1.216.178
|% -10,00
|
|ISBTR
|45.900,00
|1.018.806
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,94
|107.686.650
|% -9,99
|
|MEGAP
|6,94
|107.686.650
|% -9,99
|
|DOBUR
|139,40
|4.452.854
|% -9,95
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 4,30
|
|GARAN
|11,83
|2.987.029.924
|% -0,08
|
|ASELS
|23,08
|2.470.589.939
|% 2,40
|
|EREGL
|25,44
|2.013.917.868
|% 7,52
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 4,30
|
|YKBNK
|3,57
|1.214.089.589
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,40
|654.441.348
|% 0,84
|
|ODAS
|1,67
|452.342.518
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5245
|13,5420
|% -1,85
|
|Euro
|15,2246
|15,2492
|% -2,12
|
|Sterlin
|17,8497
|17,9392
|% -2,11
|
|Frank
|14,5463
|14,6340
|% -2,04
|
|Riyal
|3,5956
|3,6136
|% -1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|5,52
|
|Altın Gr.
|777
|777
|-12,48
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,54
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|-0,11
|
|B. Petrol
|76,04
|76,04
|2,96
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59HEDEF
Yüzde 9.88 oranında artışla 4.45 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 106, 025 adet işlem
-
17:57ESCOM
Yüzde 6.12 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 994, 232 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 59 artarak (% 2.91 ) 1, 754
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RNPOL, AKCNS, HEDEF, INTEM, PCILT, ISBIR, PKENT, QNBFL, BASCM, PEKGY
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEGAP, MEGAP, KLGYO, ORMA, DOBUR