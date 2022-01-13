***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz son dönemde sürdürülebilirlik konusunda attığı önemli adımlarla Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya hak kazandı. İlgili basın bülteni ekte bulabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993406BIST