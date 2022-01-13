***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2022 13:25
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz son dönemde sürdürülebilirlik konusunda attığı önemli adımlarla Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya hak kazandı. İlgili basın bülteni ekte bulabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993406
BIST
13:452.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 18,10
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
13:4513,5897
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 0,3662
|Açılış
|: 13,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
13:4515,6003
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 0,4441
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
13:45795,95
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 18,98
|Açılış
|: 795,95
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler13:45
|TETMT
|367,40
|10.675.655
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|2.759.570
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|1.772.639
|% 9,96
|
|PKENT
|8.099,40
|9.416.360
|% 9,67
|
|SELVA
|15,80
|2.229.057
|% 9,04
|
|BRMEN
|2,57
|415.882
|% -8,54
|
|ORMA
|31,90
|76.626
|% -6,18
|
|YONGA
|24,92
|81.920
|% -5,03
|
|YBTAS
|13.550,00
|54.650
|% -3,21
|
|MSGYO
|4,36
|17.837.631
|% -3,11
|
|KRDMD
|13,28
|3.693.800.577
|% 1,76
|
|THYAO
|28,92
|3.285.088.491
|% 7,59
|
|GARAN
|11,91
|1.387.170.656
|% 0,51
|
|ASELS
|24,78
|1.273.098.328
|% 2,57
|
|EREGL
|31,90
|1.268.691.030
|% 1,01
|
|KRDMD
|13,28
|3.693.800.577
|% 1,76
|
|YKBNK
|3,86
|856.274.301
|% -0,52
|
|THYAO
|28,92
|3.285.088.491
|% 7,59
|
|GARAN
|11,91
|1.387.170.656
|% 0,51
|
|ODAS
|1,40
|151.382.749
|% 2,94
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5730
|13,5897
|% 2,77
|
|Euro
|15,5694
|15,6003
|% 2,93
|
|Sterlin
|18,6355
|18,7289
|% 3,09
|
|Frank
|14,8315
|14,9209
|% 2,90
|
|Riyal
|3,6137
|3,6318
|% 2,87
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-4,67
|
|Altın Gr.
|797
|797
|20,20
|
|Cumhuriyet
|5.292
|5.372
|-74,00
|
|Tam
|5.267
|5.400
|-72,68
|
|Yarım
|2.545
|2.612
|-35,16
|
|Çeyrek
|1.277
|1.306
|-17,58
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,13
|0,26
|
|B. Petrol
|84,84
|84,84
|0,17
|