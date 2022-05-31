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***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.05.2022 09:52
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yonca Dervişoğlu 30/05/2022 tarihi itibariyle Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu, Yonca Dervişoğlu'ndan boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca selefinin görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmak üzere Sayın Zeynep Yalım Uzun'u atamıştır. 
Zeynep Yalım Uzun'un özgeçmişi ektedir. Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033500


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Tam 6.467 6.628 38,22  
Yarım 3.125 3.206 18,48  
Çeyrek 1.568 1.603 9,24  
Gümüş.Ons 21,95 21,97 -0,03  
Gümüş Gr. 11,55 11,56 -0,03  
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