***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yonca Dervişoğlu 30/05/2022 tarihi itibariyle Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu, Yonca Dervişoğlu'ndan boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca selefinin görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmak üzere Sayın Zeynep Yalım Uzun'u atamıştır.Zeynep Yalım Uzun'un özgeçmişi ektedir. Pay sahiplerimizin bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033500BIST