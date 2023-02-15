***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 15/02/2023 tarihli kararı uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde 06/02/2023 tarihinde on ilimizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle, yaşanmakta olan bu olağanüstü süreçte, doğrudan ve/veya bağış toplamaya yasal yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlar aracılığıyla ve ihtiyaçlar doğrultusunda depremzedelere ayni ve/veya nakdi bağış ve yardımlarında bulunulmasına, 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında genel kurul onayına sunularak pay sahiplerine kapsamlı bilgi verilmesine, bağış ve yardımlara ilişkin olarak genel kurul onayı ile artırılacak olan 2023 yılına ilişkin yeni bağış tutarı limitinden düşülmek üzere yardım yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113556BIST