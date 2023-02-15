***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2023 16:36
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15/02/2023 tarihli kararı uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde 06/02/2023 tarihinde on ilimizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle, yaşanmakta olan bu olağanüstü süreçte, doğrudan ve/veya bağış toplamaya yasal yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlar aracılığıyla ve ihtiyaçlar doğrultusunda depremzedelere ayni ve/veya nakdi bağış ve yardımlarında bulunulmasına, 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında genel kurul onayına sunularak pay sahiplerine kapsamlı bilgi verilmesine, bağış ve yardımlara ilişkin olarak genel kurul onayı ile artırılacak olan 2023 yılına ilişkin yeni bağış tutarı limitinden düşülmek üzere yardım yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113556
BIST
18:054.950
En Yüksek
|Değişim
|: 9,88%
|| 445,13
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.951
En Düşük
4.769
18:0518,8505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0159
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
18:0520,1208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1150
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1078
18:051.110,79
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -12,74
|Açılış
|: 1.110,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|0,99
|33.291.176
|% 10,00
|
|ERSU
|6,27
|16.261.533
|% 10,00
|
|TUKAS
|18,48
|109.964.938
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|692.729.347
|% 10,00
|
|ALMAD
|4,18
|13.807.446
|% 10,00
|
|FLAP
|10,94
|265.696.022
|% -9,96
|
|PCILT
|24,66
|61.126.459
|% -6,94
|
|RODRG
|78,00
|71.037.427
|% -5,97
|
|BEYAZ
|20,04
|83.286.139
|% -4,66
|
|CEOEM
|15,82
|90.023.285
|% -3,95
|
|THYAO
|139,90
|2.841.682.082
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.691.255.078
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.826.354.949
|% 10,00
|
|PGSUS
|504,50
|1.349.859.523
|% 9,98
|
|ENKAI
|28,08
|1.339.119.155
|% 9,95
|
|ALBRK
|3,47
|574.990.037
|% 9,81
|
|AKGRT
|2,96
|434.333.957
|% 2,78
|
|BSOKE
|5,74
|659.025.855
|% -0,17
|
|YKBNK
|8,94
|780.477.717
|% 9,96
|
|GSRAY
|8,63
|727.534.008
|% 2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8468
|18,8502
|% 0,08
|
|Euro
|20,1145
|20,1175
|% -0,58
|
|Sterlin
|22,5710
|22,6842
|% -1,28
|
|Frank
|20,3081
|20,4305
|% -0,24
|
|Riyal
|5,0093
|5,0344
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-24,14
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-12,67
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.544
|7.614
|-104,00
|
|Yarım
|3.685
|3.726
|-50,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.863
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,53
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|13,06
|13,08
|-0,17
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|-1,22
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 82 artarak (% 9.97 ) 5, 481
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MACKO, AKPAZ
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 34 artarak (% 9.96 ) 4, 430
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TCELL, UZERB, QUAGR, GWIND, OTKAR, NUHCM, KCHOL, ZRGYO, DOKTA