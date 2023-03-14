***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.03.2023 21:08
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31 Ocak 2023 tarihinde sona eren 2022 finansal yılı konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, güncel yatırımcı sunumu ve ilgili basın bülteni ekte ve şirketimiz internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124760
BIST
17:595.207
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -115,87
|Açılış
|: 5.331
|
|Önceki Kapanış
|: 5.323
|
5.348
En Düşük
5.207
17:5918,9872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1930
|
18,9872
En Düşük
18,9692
17:5920,3746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0089
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,3810
En Düşük
20,3613
17:591.161,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,08
|Açılış
|: 1.161,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.161,92
En Düşük
1.161,28
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RYSAS
|27,72
|33.321.848
|% 10,00
|
|DGGYO
|23,98
|29.532.445
|% 10,00
|
|ARMDA
|412,50
|33.303.176
|% 10,00
|
|POLTK
|2.310,00
|115.237.483
|% 10,00
|
|DESPC
|17,39
|16.132.763
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,77
|52.047.296
|% -9,99
|
|TETMT
|239,30
|47.066.995
|% -9,97
|
|YONGA
|31,48
|1.530.929
|% -9,95
|
|PENTA
|27,88
|753.091.322
|% -9,95
|
|MEPET
|4,84
|30.516.803
|% -9,87
|
|ASELS
|57,95
|5.750.208.557
|% 1,93
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|EREGL
|39,64
|5.348.801.656
|% -0,70
|
|ASTOR
|52,75
|4.896.269.520
|% -1,86
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,56
|1.420.009.639
|% -4,79
|
|ODAS
|7,64
|1.248.156.713
|% -7,84
|
|SKBNK
|2,43
|362.168.670
|% -0,82
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9680
|18,9872
|% 0,07
|
|Euro
|20,3614
|20,3746
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,9913
|23,1066
|% -0,06
|
|Frank
|20,6854
|20,8100
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0373
|5,0626
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-9,68
|
|Altın Gr.
|1.161
|1.161
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|8,00
|
|Tam
|7.846
|7.925
|11,00
|
|Yarım
|3.833
|3.878
|6,00
|
|Çeyrek
|1.917
|1.939
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,22
|13,25
|0,00
|
|B. Petrol
|77,44
|77,44
|-0,06
|