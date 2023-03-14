***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.03.2023 21:09
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin güncellenen Ücretlendirme Politikası ekte yer almakta olup, ayrıca www.mavicompany.com web sitemizin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124762
BIST
17:595.207
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -115,87
|Açılış
|: 5.331
|
|Önceki Kapanış
|: 5.323
|
5.348
En Düşük
5.207
17:5918,9872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1930
|
18,9872
En Düşük
18,9692
17:5920,3862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0205
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,3862
En Düşük
20,3613
17:591.161,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,08
|Açılış
|: 1.161,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.161,92
En Düşük
1.161,28
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RYSAS
|27,72
|33.321.848
|% 10,00
|
|DGGYO
|23,98
|29.532.445
|% 10,00
|
|ARMDA
|412,50
|33.303.176
|% 10,00
|
|POLTK
|2.310,00
|115.237.483
|% 10,00
|
|DESPC
|17,39
|16.132.763
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,77
|52.047.296
|% -9,99
|
|TETMT
|239,30
|47.066.995
|% -9,97
|
|YONGA
|31,48
|1.530.929
|% -9,95
|
|PENTA
|27,88
|753.091.322
|% -9,95
|
|MEPET
|4,84
|30.516.803
|% -9,87
|
|ASELS
|57,95
|5.750.208.557
|% 1,93
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|EREGL
|39,64
|5.348.801.656
|% -0,70
|
|ASTOR
|52,75
|4.896.269.520
|% -1,86
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,56
|1.420.009.639
|% -4,79
|
|ODAS
|7,64
|1.248.156.713
|% -7,84
|
|SKBNK
|2,43
|362.168.670
|% -0,82
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9680
|18,9872
|% 0,07
|
|Euro
|20,3475
|20,3980
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,9913
|23,1066
|% -0,06
|
|Frank
|20,6854
|20,8100
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0373
|5,0626
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-9,68
|
|Altın Gr.
|1.162
|1.162
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|8,00
|
|Tam
|7.844
|7.922
|8,00
|
|Yarım
|3.832
|3.876
|4,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.938
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|0,01
|
|B. Petrol
|77,64
|77,64
|0,14
|