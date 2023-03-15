***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2023 09:10
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31 Ocak 2023 tarihinde sona eren 2022 finansal yılı konsolide finansal tabloları kamuya açıklanmış olup, güncel yatırımcı sunumu (net nakit hesaplamasında düzeltme yapılarak) ve ilgili basın bülteni ekte ve şirketimiz internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124836
BIST
13:245.165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -42,19
|Açılış
|: 5.207
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.146
13:2418,9839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
13:2420,1874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,1783
|Açılış
|: 20,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
20,1830
13:241.163,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,43
|Açılış
|: 1.163,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler13:22
|GOKNR
|17,71
|56.232.987
|% 10,00
|
|MARKA
|10,70
|17.824.180
|% 9,97
|
|EMKEL
|12,39
|257.833.296
|% 9,94
|
|ONCSM
|127,40
|84.135.671
|% 9,92
|
|VKING
|48,26
|26.121.432
|% 9,38
|
|KATMR
|1,37
|47.420.888
|% -16,97
|
|MMCAS
|4,64
|59.888
|% -9,90
|
|TUCLK
|28,98
|38.043.475
|% -8,35
|
|GLRYH
|10,03
|30.067.693
|% -6,52
|
|PENTA
|26,08
|621.923.588
|% -6,46
|
|ISCTR
|14,29
|2.643.455.928
|% -0,56
|
|TUPRS
|580,40
|2.622.839.611
|% 4,54
|
|EREGL
|39,52
|1.803.593.932
|% -0,30
|
|YKBNK
|11,12
|1.733.239.026
|% -0,09
|
|THYAO
|132,00
|1.554.049.004
|% -0,23
|
|ISCTR
|14,29
|2.643.455.928
|% -0,56
|
|YKBNK
|11,12
|1.733.239.026
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,33
|801.202.816
|% -3,04
|
|AKBNK
|18,66
|1.329.457.918
|% 0,59
|
|KRDMD
|20,16
|1.381.281.114
|% -1,08
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9803
|18,9844
|% 0,05
|
|Euro
|20,2003
|20,2073
|% -0,78
|
|Sterlin
|22,9344
|23,0495
|% -0,30
|
|Frank
|20,5759
|20,6999
|% -0,49
|
|Riyal
|5,0389
|5,0642
|% 0,00
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|2,81
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.163
|1,03
|
|Cumhuriyet
|7.822
|7.940
|19,00
|
|Tam
|7.867
|7.915
|1,00
|
|Yarım
|3.844
|3.873
|1,00
|
|Çeyrek
|1.922
|1.936
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,31
|13,33
|0,09
|
|B. Petrol
|77,71
|77,71
|0,26
|