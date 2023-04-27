***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27 Nisan 2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile -Yönetim Kurulu Başkanlığına Ragıp Ersin Akarlılar, -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Ahmet F. Ashaboğlu seçilmişlerdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141627BIST