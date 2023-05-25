***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Fatma Elif Akarlılar ve Seyhan Akarlılar ("Opsiyona Tabi Hisse Sahipleri") arasında 30 Nisan 2017 tarihinde imzalanmış ve temel esasları Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin 21.7 numaralı bölümünde kamuya açıklanmış olan ve 20 Mayıs 2020 tarihli Süre Uzatımına İlişkin Ek Protokol ile 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle uzatılan, bağlı ortaklığımız Eflatun Giyim Yatırım Ticaret Anonim Şirketi ("Eflatun")'nin sermayesinin %49'una tekabül eden payların ("Opsiyona Tabi Hisseler") Şirketimiz tarafından satın alınmasına ilişkin opsiyon hakkını düzenleyen Hisse Alım Opsiyonu Sözleşmesi'nde ("Sözleşme") belirtilen hisse alım opsiyonu kullanım süresi opsiyonun vade tarihi olan 1 Şubat 2024'den itibaren geçerli olacak şekilde 5 (beş) yıl süreyle Ek Protokol ile uzatılmıştır. Ek Protokol ile aynı zamanda, Sözleşme'de yer alan ve "hisse alım opsiyonunun sadece yılda bir kez Opsiyona Tabi Hisseler'in tamamı için kullanılabileceğini" belirten düzenleme "hisse alım opsiyonunun sadece yılda bir kez ve Opsiyona Tabi Hisseler'in tamamı için kullanabileceği gibi, sadece yılda bir kez ve Opsiyona Tabi Hisse Sahiplerinin birbirlerinden bağımsız olarak sahip oldukları Opsiyona Tabi Hisseler'in en az %50'si olmak kaydıyla, farklı oranlardaki hisseler için de kullanılabileceği" şeklinde değişiklik yapılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153713BIST