***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Sn. Nevzat Aydın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim Tebliği (II – 17.1)'nin 4.3.6 - g maddesindeki "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" hükmü çerçevesinde, 17/07/2023 tarihi itibariyle bağımsızlık vasfını kaybedeceklerdir. Bu nedenle Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Sn. Nevzat Aydın bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve komitelerde icra edilen görevlerin etkin şekilde yürütülmesini teminen 17/07/2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde istifa dilekçelerini Şirketimize sunmuşlardır. Şirketimiz Genel Kurul'u tarafından belirlenmiş olan bağımsız üye sayısının yeniden sağlanabilmesi için gerekli işlemler Şirketimiz tarafından başlatılmış olup, en geç mevcut bağımsız üyelerimizin istifalarının geçerlilik tarihine kadar yeni atamaların yapılması öngörülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161174BIST