***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2023 13:53
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Sn. Nevzat Aydın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim Tebliği (II – 17.1)'nin 4.3.6 - g maddesindeki "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" hükmü çerçevesinde, 17/07/2023 tarihi itibariyle bağımsızlık vasfını kaybedeceklerdir. Bu nedenle Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Sn. Nevzat Aydın bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve komitelerde icra edilen görevlerin etkin şekilde yürütülmesini teminen 17/07/2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde istifa dilekçelerini Şirketimize sunmuşlardır. Şirketimiz Genel Kurul'u tarafından belirlenmiş olan bağımsız üye sayısının yeniden sağlanabilmesi için gerekli işlemler Şirketimiz tarafından başlatılmış olup, en geç mevcut bağımsız üyelerimizin istifalarının geçerlilik tarihine kadar yeni atamaların yapılması öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161174
BIST
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15:135.330
En Düşük
|Değişim
|: 2,75%
|| 142,75
|Açılış
|: 5.200
|
|Önceki Kapanış
|: 5.187
|
5.153
En Yüksek
5.330
15:1324,1938
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 0,6274
|Açılış
|: 23,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2400
|
24,3324
En Düşük
23,4314
15:1326,5885
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 0,7396
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
26,7478
En Düşük
25,6253
15:131.500,83
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 36,24
|Açılış
|: 1.500,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.464,59
|
1.507,45
En Düşük
1.456,69
BIST En Aktif Hisseler15:13
|FORTE
|23,58
|77.694.546
|% 9,98
|
|DGGYO
|27,34
|30.322.706
|% 9,98
|
|OTTO
|143,80
|3.270.012
|% 9,94
|
|VKFYO
|22,64
|54.143.159
|% 9,90
|
|GSDDE
|7,44
|12.578.967
|% 9,41
|
|BMSTL
|48,88
|68.945.563
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,14
|1.267.731
|% -7,05
|
|IZINV
|25,88
|29.228.524
|% -6,57
|
|PRZMA
|28,08
|17.948.346
|% -6,52
|
|UFUK
|62,95
|2.924.873
|% -6,32
|
|THYAO
|179,00
|8.004.701.040
|% 5,67
|
|AKBNK
|18,77
|4.898.034.795
|% -2,80
|
|YKBNK
|12,20
|3.539.569.895
|% -2,01
|
|GARAN
|29,60
|3.025.206.852
|% -1,66
|
|ISCTR
|12,90
|2.320.212.225
|% -1,53
|
|YKBNK
|12,20
|3.539.569.895
|% -2,01
|
|AKBNK
|18,77
|4.898.034.795
|% -2,80
|
|ISCTR
|12,90
|2.320.212.225
|% -1,53
|
|EKGYO
|6,70
|810.858.650
|% 2,76
|
|GARAN
|29,60
|3.025.206.852
|% -1,66
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|24,1788
|24,1938
|% 2,66
|
|Euro
|26,5784
|26,5885
|% 2,86
|
|Sterlin
|30,8703
|31,0252
|% 2,90
|
|Frank
|27,0071
|27,1698
|% 2,74
|
|Riyal
|6,4462
|6,4785
|% 2,91
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-6,34
|
|Altın Gr.
|1.496
|1.497
|32,15
|
|Cumhuriyet
|9.816
|9.964
|251,00
|
|Tam
|9.728
|10.014
|264,02
|
|Yarım
|4.692
|4.899
|128,00
|
|Çeyrek
|2.354
|2.450
|64,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,58
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|17,55
|17,58
|0,40
|
|B. Petrol
|75,62
|75,62
|-1,50
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
-
15:28PEGYO
Yüzde 7.06 oranında artışla 6.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 338, 851 adet işlem
-
15:27ARCLK
Yüzde 5.74 oranında artışla 117.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 538, 787 adet işlem
-
15:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, YKBNK, GARAN
-
15:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, THYAO, KOZAL
-
15:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 123, 03 artarak (% 2.63 ) 4, 797