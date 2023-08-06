***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.08.2023 10:49
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.07.2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu ve Sayın Nedim Nahmias seleflerinin görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmışlardır. İşbu atama İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.08.2023 tarihinde tescil edilerek 03.08.2023 tarih ve 10885 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181157
BIST
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18:057.401
En Düşük
|Değişim
|: 2,48%
|| 179,06
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.427
18:0526,9140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0328
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,8750
18:0529,6666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1435
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
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30,2907
En Düşük
29,4723
18:051.685,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 9,10
|Açılış
|: 1.685,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
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1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYLGD
|39,82
|503.319.366
|% 10,00
|
|NTHOL
|16,83
|209.089.354
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|2.083.107
|% 10,00
|
|RNPOL
|23,10
|79.089.235
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.393.686
|% 10,00
|
|MACKO
|91,80
|389.357.399
|% -10,00
|
|EGEPO
|26,02
|68.998.052
|% -9,97
|
|EDIP
|15,56
|57.952.514
|% -9,95
|
|IZFAS
|9,97
|16.176.315
|% -9,94
|
|CVKMD
|314,10
|1.059.593.256
|% -9,85
|
|THYAO
|248,80
|14.904.409.407
|% 5,87
|
|ASTOR
|112,00
|6.116.968.463
|% -1,06
|
|EREGL
|41,14
|5.283.757.995
|% 1,83
|
|KONTR
|247,00
|4.788.029.967
|% -1,87
|
|YKBNK
|14,46
|4.751.088.780
|% 2,84
|
|EKGYO
|8,86
|4.424.184.610
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,46
|4.751.088.780
|% 2,84
|
|ISCTR
|16,06
|4.402.596.271
|% 4,56
|
|CEMAS
|3,25
|583.433.910
|% 4,17
|
|SKBNK
|3,09
|536.237.441
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9113
|26,9140
|% -0,12
|
|Euro
|29,6355
|29,6666
|% 0,49
|
|Sterlin
|34,2858
|34,4577
|% 0,39
|
|Frank
|30,7927
|30,9782
|% 0,27
|
|Riyal
|7,1706
|7,2066
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|8,78
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.685
|9,00
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.985
|11.080
|-24,00
|
|Yarım
|5.497
|5.566
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.783
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,65
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,48
|20,51
|0,07
|
|B. Petrol
|86,05
|86,05
|0,91
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKCNS
Yüzde 6.90 oranında artışla 116.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 152, 710 adet işlem
-
17:58TDGYO
Yüzde 8.62 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 600, 024 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, ISCTR, TUPRS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 144, 39 artarak (% 2.24 ) 6, 576
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : USAK, BIENY, KTLEV, MIPAZ, GLBMD, GOLTS, ISYAT, QNBFL, KLSER, RAYSG