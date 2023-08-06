***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar19.07.2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu ve Sayın Nedim Nahmias seleflerinin görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmışlardır. İşbu atama İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.08.2023 tarihinde tescil edilerek 03.08.2023 tarih ve 10885 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181157BIST