***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2023 18:22
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31 Ekim 2023 tarihinde sona eren 2023 finansal yılı üçüncü çeyreğine ilişkin konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili yatırımcı sunumu ve basın bülteni ekte ve şirketimiz internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224693
BIST
'
18:057.728
En Düşük
|Değişim
|: -2,34%
|| -185,32
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.723
En Yüksek
7.925
18:0528,9850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 29,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
18:0531,1739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0403
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
18:051.847,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -19,37
|Açılış
|: 1.847,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.845,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|13,42
|17.911.281
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,80
|4.867.777
|% 10,00
|
|CATES
|76,00
|7.222.356
|% 9,99
|
|BEYAZ
|24,00
|84.654.623
|% 9,99
|
|CMBTN
|2.356,00
|215.830.462
|% 9,99
|
|UMPAS
|8,10
|9.151.920
|% -10,00
|
|BSOKE
|12,60
|105.447.552
|% -10,00
|
|GZNMI
|23,94
|45.490.078
|% -10,00
|
|KRGYO
|45,36
|73.195.817
|% -10,00
|
|KLNMA
|39,30
|7.503.201
|% -9,99
|
|THYAO
|246,30
|8.303.669.409
|% -3,03
|
|YKBNK
|19,59
|3.168.471.814
|% -0,41
|
|AKBNK
|34,90
|3.147.946.884
|% -0,17
|
|ISCTR
|21,94
|2.983.501.336
|% -1,44
|
|TCELL
|58,00
|2.938.164.724
|% -0,85
|
|EKGYO
|7,51
|2.463.780.193
|% -4,94
|
|YKBNK
|19,59
|3.168.471.814
|% -0,41
|
|ISCTR
|21,94
|2.983.501.336
|% -1,44
|
|AGROT
|15,27
|1.896.650.000
|% 9,94
|
|ZOREN
|4,60
|579.090.008
|% -4,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9794
|28,9850
|% 0,00
|
|Euro
|31,1637
|31,1739
|% -0,13
|
|Sterlin
|36,2776
|36,4595
|% 0,05
|
|Frank
|32,8285
|33,0263
|% 0,04
|
|Riyal
|7,7049
|7,7435
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,74
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|914,55
|915,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,15
|963,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,74
|75,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.980,90
|1.981,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLRHO
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 38.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 049, 718 adet işlem
-
17:58ESEN
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 18.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 904, 008 adet işlem
-
17:57PRDGS
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 425, 349 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 37 kaybederek (% -1.20 ) 8, 393
-
17:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, AKBNK, YKBNK