***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2024 06:08
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31 Ocak 2024 tarihinde sona eren 2023 finansal yılı konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, güncel yatırımcı sunumu ve ilgili basın bülteni ekte ve şirketimiz internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258963
BIST
'
18:058.884
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.849
En Yüksek
8.973
18:0532,2101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0805
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,7824
En Düşük
32,0319
18:0535,0899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0207
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,6701
En Düşük
34,8755
18:052.240,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,78
|Açılış
|: 2.240,66
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|6,31
|553.363
|% 105,54
|
|PATEK
|177,10
|1.993.160.354
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.458.372
|% 10,00
|
|ISATR
|1.724.460,00
|1.724.460
|% 10,00
|
|CMENT
|616,00
|8.302.448
|% 10,00
|
|MMCAS
|14,41
|10.356.637
|% -9,99
|
|AZTEK
|140,00
|447.612.807
|% -9,97
|
|FONET
|34,66
|195.433.044
|% -9,97
|
|DGATE
|51,70
|49.648.445
|% -9,93
|
|IZINV
|48,18
|70.515.678
|% -9,18
|
|THYAO
|271,75
|6.377.559.410
|% -0,09
|
|EREGL
|44,34
|3.960.254.507
|% -0,27
|
|LMKDC
|36,38
|3.291.820.801
|% 9,98
|
|TUPRS
|165,40
|2.990.444.108
|% 1,35
|
|OBAMS
|50,00
|2.955.962.173
|% 2,04
|
|ISCTR
|10,39
|2.446.825.092
|% -1,98
|
|EKGYO
|10,90
|1.864.407.210
|% 1,49
|
|ZOREN
|5,16
|648.094.571
|% 0,58
|
|YKBNK
|21,80
|2.362.853.365
|% -2,07
|
|AKFGY
|2,64
|251.856.455
|% -2,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1990
|32,2101
|% 0,25
|
|Euro
|35,0324
|35,0899
|% -0,06
|
|Sterlin
|41,2647
|41,4716
|% -0,13
|
|Frank
|36,6150
|36,7986
|% -0,12
|
|Riyal
|8,6390
|8,6823
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,95
|24,98
|% 0,66
|
|Platin
|928,02
|929,08
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.067,29
|1.072,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,28
|85,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.164,26
|2.164,54
|% 0,66
|