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***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.01.2022 18:08
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı YK Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.01.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 245.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 49.657.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 99.314.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 108.293 108.293,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 Nâma
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 49.548.707 49.548.707,000 100,00000 B Grubu B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 49.657.000 49.657.000,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 49.657.000


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından,
- Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 245.000.000,- TL (ikiyüzkırbeşmilyon Türk Lirası)'dan 500.000.000,- TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)'na yükseltilmesine,
- Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 49.657.000,- TL (kırkdokuzmilyonaltıyüzelliyedibin Türk Lirası)'dan 99.314.000,- TL (doksandokuzmilyonüçyüzondortbin Türk Lirası)'na artırılmasına, sermaye artırımı işlemlerinin kayıtlı sermaye tavan artırımı ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin güncellenmesi işlemleri ile birlikte gerçekleştirileceği hususu dikkate alınarak esas sermaye sistemine ilişkin usul ve esaslara uygun olarak tamamlanmasına,
- Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin belirlenmesi ve iç kaynaklardan sermaye artırımı nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine,
- Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması ve Şirketimiz Genel Kurulu tarafından kabul edilmesi koşullarının sağlanmasını takiben ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine ve bahse konu onayın alınmasını takiben diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesine,
- Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek beheri 1,- TL (bir Türk Lirası) nominal değerli 49.657.000 (kırkdokuzmilyonaltıyüzelliyedibin) adet payın, 108.293 adedinin A Grubu nama yazılı ve 49.548.707 adedinin B grubu nama yazılı pay olarak çıkarılmasına, sermaye artırımı ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben A Grubu pay sahibine payı oranında A Grubu payların, B Grubu pay sahiplerine payları oranında B Grubu payların kaydi sistem esaslarına uygun şekilde dağıtılmasına,
karar verilmiştir.
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesine tadil tasarısı ilişikte sunulmaktadır.
Bu özel durum açıklamasının Türkçe ve İngilizce metinleri arasında bir farklılık olması durumunda Türkçe metin geçerli olacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni_17012022.pdf
EK: 2 Articles of Association Amendment_17012022.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994717


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