***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı SPK Başvurusu(düzeltme)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.01.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 245.000.000Mevcut Sermaye (TL) 49.657.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 99.314.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 108.293 108.293,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 NâmaB Grubu, MAVI, TREMAVI00037 49.548.707 49.548.707,000 100,00000 B Grubu B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 49.657.000 49.657.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 49.657.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.01.2022SPK Başvuru Tarihi 18.01.2022Ek Açıklamalar17.01.2022 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurmuş olduğumuz Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 245.000.000 TL'ndan 500.000.000 TL'na yükseltilmesi, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2022-2026 olarak belirlenmesi ve Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 49.657.000,- TL'dan 99.314.000,- TL'na artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 18.01.2022 tarihinde müracaat edilmiştir.Bu özel durum açıklamasının Türkçe ve İngilizce metinleri arasında bir farklılık olması durumunda Türkçe metin geçerli olacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni_17012022.pdfEK: 2 Articles of Association Amendment_17012022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995127BIST