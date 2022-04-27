***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı GK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.01.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 245.000.000Mevcut Sermaye (TL) 49.657.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 99.314.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 108.293 108.293,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 NâmaB Grubu, MAVI, TREMAVI00037 49.548.707 49.548.707,000 100,00000 B Grubu B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 49.657.000 49.657.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 49.657.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.01.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 17.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.04.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 18.01.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 17.03.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalar27 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 245.000.000 TL'ndan 500.000.000 TL'na yükseltilmesi, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2022-2026 olarak belirlenmesi ve Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 49.657.000,- TL'dan 99.314.000,- TL'na artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ek'te yer alan şekilde tadili onaylanmıştır. Bedelsiz payların dağıtımı ile ilgili işlemlerin 27/04/2022 tarihli Şirketimiz olağan genel kurul toplantısında onaylanan sermaye artırımı ile ilgili esas sözleşme tadilinin İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilmesini takiben gerçekleştirileceği hususunu pay sahiplerimizin bilgisine arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni_17012022.pdfEK: 2 Articles of Association Amendment_17012022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024278BIST