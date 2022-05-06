***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.05.2022 13:23
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırım İhraç Belgesi SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.01.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 245.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 49.657.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 99.314.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 108.293 108.293,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 Nâma
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 49.548.707 49.548.707,000 100,00000 B Grubu B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 49.657.000 49.657.000,000 100,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 49.657.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.01.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 17.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.04.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 18.01.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 17.03.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 49.657.000,- TL (kırkdokuzmilyonaltıyüzelliyedibin Türk Lirası)'dan 99.314.000,- TL (doksandokuzmilyonüçyüzondortbin Türk Lirası)'na artırılması işlemleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05 Mayıs 2022 tarihinde onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır. Bedelsiz payların dağıtımı ile ilgili işlemlerin 27 Nisan 2022 tarihli Şirketimiz olağan genel kurul toplantısında onaylanan sermaye artırımı ile ilgili esas sözleşme tadilinin İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilmesini takiben gerçekleştirileceği hususunu pay sahiplerimizin bilgisine arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni_17012022.pdf
EK: 2 Articles of Association Amendment_17012022.pdf
EK: 3 İhraç Belgesi SPK Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027163
BIST