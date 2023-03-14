***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı YK KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 99.314.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 198.628.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 216.586 216.586,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 NâmaB Grubu, MAVI, TREMAVI00037 99.097.414 99.097.414,000 100,00000 B Grubu B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 99.314.000 99.314.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 99.314.000Ek AçıklamalarYönetim Kurulu tarafından- Şirketimizin 500.000.000-TL (beşyüz milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 99.314.000-TL(doksandokuzmilyonüçyüzondortbin Türk Lirası)'lık çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyonaltıyüzyirmisekizbin Türk Lirası)'na yükseltilmesine,- Artırıma konu "Geçmiş Yıl Karları"nın "Sermaye" hesabına aktarılması ve aktarımın yeminli mali müşavirlik raporu ile tevsik edilmesi hususları ile ilgili olarak gerekli işlemlerin tesis edilmesine,- Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek beheri 1,-TL (bir Türk Lirası) nominal değerli 99.314.000 adet payın, 216.586 adedinin A Grubu nama yazılı ve 99.097.414 adedinin B Grubu nama yazılı pay olarak çıkarılmasına, sermaye artırımı ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben A Grubu pay sahibine payı oranında A Grubu payların, B Grubu pay sahiplerine payları oranında B Grubu payların kaydi sistem esaslarına uygun şekilde dağıtılmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124764BIST