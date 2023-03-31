***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 2.YK KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 99.314.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 198.628.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 216.586 216.586,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 NâmaB Grubu, MAVI, TREMAVI00037 99.097.414 99.097.414,000 100,00000 B Grubu B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 99.314.000 99.314.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 99.314.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31/03/2023 tarihli kararındaYönetim Kurulu'nun 14/03/2023 tarih ve 2023/10 sayılı kararı ile Şirketimizin, 500.000.000-TL (beşyüz milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 99.314.000-TL (doksandokuzmilyonüçyüzondortbin Türk Lirası)'lık çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyonaltıyüzyirmisekizbin Türk Lirası)'na yükseltilmesine ilişkin olarak1. Artırıma konu 99.314.000-TL (doksandokuzmilyonüçyüzondortbin Türk Lirası) tutarındaki "Geçmiş Yıl Karları"nın "Sermaye" hesabına aktarıldığı,2. Bahse konu aktarımın Nazalı Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 24/03/2023 tarih ve YMM / 2738 / 2023 / 795 - 26 sayılı yeminli mali müşavirlik raporu ile tespit edildiğianlaşılmıştır.Bu çerçevede,1. Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandırıldığı hususunun Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli şekilde yeni şeklinin kabul edilmesine ve uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,3. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,4. İhraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin yeni şekline Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verilmesini takiben, ilgili resmi kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesinekarar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 AoA Amendment (ENG for Disclosure Purposes).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130282BIST