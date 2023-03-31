***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2023 16:22
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 2.YK Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 99.314.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 198.628.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 216.586 216.586,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 Nâma
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 99.097.414 99.097.414,000 100,00000 B Grubu B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 99.314.000 99.314.000,000 100,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 99.314.000
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31/03/2023 tarihli kararında
Yönetim Kurulu'nun 14/03/2023 tarih ve 2023/10 sayılı kararı ile Şirketimizin, 500.000.000-TL (beşyüz milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 99.314.000-TL (doksandokuzmilyonüçyüzondortbin Türk Lirası)'lık çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyonaltıyüzyirmisekizbin Türk Lirası)'na yükseltilmesine ilişkin olarak
1. Artırıma konu 99.314.000-TL (doksandokuzmilyonüçyüzondortbin Türk Lirası) tutarındaki "Geçmiş Yıl Karları"nın "Sermaye" hesabına aktarıldığı,
2. Bahse konu aktarımın Nazalı Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 24/03/2023 tarih ve YMM / 2738 / 2023 / 795 - 26 sayılı yeminli mali müşavirlik raporu ile tespit edildiği
anlaşılmıştır.
Bu çerçevede,
1. Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandırıldığı hususunun Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,
2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli şekilde yeni şeklinin kabul edilmesine ve uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,
3. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
4. İhraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin yeni şekline Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verilmesini takiben, ilgili resmi kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine
karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 AoA Amendment (ENG for Disclosure Purposes).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130282
BIST