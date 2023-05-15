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***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.05.2023 15:13
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı İhraç Belgesi ve Hak Kullanım Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 99.314.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 198.628.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 216.586 216.586,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 Nâma
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 99.097.414 99.097.414,000 100,00000 B Grubu B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 99.314.000 99.314.000,000 100,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 16.05.2023

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 99.314.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 03.04.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 11.05.2023
SPK Başvuru Tarihi 03.04.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 11.05.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 18.05.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 17.05.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 99.314.000-TL (doksandokuzmilyonüçyüzondortbin Türk Lirası)'ndan 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyon altıyüzyirmisekizbin Türk Lirası)'na artırılması işlemleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 12 Mayıs 2022 tarihinde onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 16.05.2023 olarak belirlenmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 AoA Amendment (ENG for Disclosure Purposes).pdf
EK: 3 Mavi Onaylı İhraç Belgesi (1).pdf
EK: 4 Mavi Tadil Metni (1).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151325


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