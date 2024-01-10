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***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.01.2024 16:34
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı YK Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.01.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 198.628.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 397.256.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 433.172 433.172,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 Nâma
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 198.194.828 198.194.828,000 100,00000 B Grubu B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 198.628.000 198.628.000,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 198.628.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu tarafından
Şirketimizin 500.000.000-TL (beşyüz milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyonaltıyüzyirmisekizbin Türk Lirası)'lık çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 397.256.000-TL (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellialtıbin Türk Lirası)'na yükseltilmesine, Artırıma konu "Geçmiş Yıl Karları"nın "Sermaye" hesabına aktarılması ve aktarımın mali müşavirlik raporu ile tevsik edilmesi hususları ile ilgili olarak gerekli işlemlerin tesis edilmesine, Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek beheri 1,-TL (bir Türk Lirası) nominal değerli 198.628.000 adet payın, 433.172 adedinin A Grubu nama yazılı ve 198.194.828 adedinin B Grubu nama yazılı pay olarak çıkarılmasına, sermaye artırımı ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben A Grubu pay sahibine payı oranında A Grubu payların, B Grubu pay sahiplerine payları oranında B Grubu payların kaydi sistem esaslarına uygun şekilde dağıtılmasına,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237929


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