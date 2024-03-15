***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.01.2024Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 198.628.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 397.256.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 433.172 433.172,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 NâmaB Grubu, MAVI, TREMAVI00037 198.194.828 198.194.828,000 100,00000 B Grubu B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 198.628.000 198.628.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 198.628.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.01.2024Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 14.03.2024SPK Başvuru Tarihi 15.01.2024SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 14.03.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalar15/01/2024 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurmuş olduğumuz, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyon altıyüzyirmisekizbin Türk Lirası)'ndan 397.256.000-TL (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellialtıbin Türk Lirası)'na artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 14/03/2024 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde ilan edildiği üzere onaylanmıştır. İhraç belgesi Şirketimize ulaştığında hak kullanım tarihi belirlenecektir.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 AoA Amendment (ENG Version- for Disclosure Purposes).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259129BIST