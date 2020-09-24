***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviRAGIP ERSİN AKARLILAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 12.01.1994 İcrada Görevli Değil Mavi Amerika-Başkan, Mavi Almanya-Denetleme Kurulu Üyesi, Mavi Kanada- Şirket Sekreteri - Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil - Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim KomitesiSEYMUR TARI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 01.08.2008 İcrada Görevli Değil YK Başkanı Turk Ventures Adv Ltd Istanbul-Yönetici, Medical Park Sağlık Hizmetleri A.Ş., Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş., Koton Mağazacılık Tekstil San.ve Tic. A.Ş., DP Eurasia BV -Yönetim Kurulu Üyesi, MNG Kargo A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirildi Hayır -FATMA ELİF AKARLILAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.01.1994 İcrada Görevli Global Marka Direktörü - Hayır 9.06 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -AHMET CÜNEYT YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.03.2017 İcrada Görevli CEO, Mavi Hollanda- Yönetim Kurulu Üyesi - Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -NEVZAT AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.07.2017 İcrada Görevli Değil - Yemek Sepeti YK Üyesi ve CEO, Allianz Danışma Kurulu Üyesi, Endeavor YK Üyesi, Networkdry YK Üyesi, Oak Bilişim Yatırım A.Ş. YK Üyesi Hayır 0 B Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 672565 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim KomitesiAHMET FADIL ASHABOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.07.2017 İcrada Görevli Değil - Koç Holding CFO'su, Koç Topluluğu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 B Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 672565 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876452BIST