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***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.05.2021 16:02



***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
RAGIP ERSİN AKARLILAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 12.01.1994 İcrada Görevli Değil Mavi Amerika-Başkan, Mavi Almanya-Denetleme Kurulu Üyesi, Mavi Kanada- Şirket Sekreteri - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 17.07.2017 İcrada Görevli Değil - Koç Holding CFO'su, Koç Topluluğu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 B Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 672565 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi / Audit Committee, Early Identification of Risks Committee - Başkan/Chair
FATMA ELİF AKARLILAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.01.1994 İcrada Görevli Global Marka Direktörü - Hayır 9.06 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
AHMET CÜNEYT YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.03.2017 İcrada Görevli CEO, Mavi Hollanda- Yönetim Kurulu Üyesi Arzum Elektirkli Ev Aletleri Bağımsız YK Üyesi Hayır 0 A örevli Değil - Yemek Sepeti YK Üyesi ve CEO, GEN Türkiye YK Başkanı, Endeavor YK Üyesi Hayır 0 B Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 672565 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi / Audit Committee
YONCA DERVİŞOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.04.2021 İcrada Görevli Değil - Google Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Pazarlama Başkanı / Google Chief Marketing Officer of Europe, Middle East and Africa Hayır 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922248 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / Corporate Governance Committee - Başkan / Chair




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934131


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