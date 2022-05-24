***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Akarlılar Ailesi 216586 TRY 0,22Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 216586 TRY 0,22 VAR İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 99097414 TRY