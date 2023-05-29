***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.05.2023 11:46
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 5000000000 TRY Yurtiçi 27.10.2022 27.10.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Akarlılar Ailesi 433172 TRY 0,22
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 433172 TRY 0,22 VAR İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 198194828 TRY 99,78 YOK İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154289
BIST
13:254.777
En Düşük
|Değişim
|: 4,28%
|| 196,14
|Açılış
|: 4.696
|
|Önceki Kapanış
|: 4.581
|
4.622
En Yüksek
4.800
13:2520,0734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1072
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2500
|
20,1636
En Düşük
19,9311
13:2521,5996
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,2226
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
21,7179
En Düşük
21,4132
13:251.255,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.255,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.249,93
|
1.260,66
En Düşük
1.245,52
BIST En Aktif Hisseler13:23
|TMSN
|56,10
|56.851.652
|% 10,00
|
|KONYA
|2.865,50
|86.770.792
|% 10,00
|
|YYAPI
|2,31
|25.773.227
|% 10,00
|
|OYAKC
|40,72
|851.650.858
|% 9,99
|
|ISDMR
|31,94
|130.890.673
|% 9,99
|
|SAMAT
|17,11
|136.360.390
|% -9,99
|
|MARKA
|17,15
|1.275.103
|% -9,97
|
|CMENT
|47,80
|28.621
|% -7,90
|
|RALYH
|60,45
|27.628.286
|% -1,87
|
|AEFES
|58,50
|274.586.368
|% -0,93
|
|THYAO
|147,70
|5.440.671.551
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,80
|2.275.690.711
|% 2,47
|
|EKGYO
|7,41
|1.838.786.527
|% 5,26
|
|EREGL
|33,80
|1.656.729.058
|% 5,76
|
|AKBNK
|14,94
|1.592.989.455
|% 2,96
|
|EKGYO
|7,41
|1.838.786.527
|% 5,26
|
|ISCTR
|10,80
|2.275.690.711
|% 2,47
|
|AKBNK
|14,94
|1.592.989.455
|% 2,96
|
|YKBNK
|9,42
|995.876.429
|% 2,84
|
|SKBNK
|2,28
|187.110.979
|% 3,64
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0689
|20,0733
|% 0,54
|
|Euro
|21,5505
|21,6014
|% 1,05
|
|Sterlin
|24,7080
|24,8320
|% 0,53
|
|Frank
|22,1224
|22,2557
|% 0,64
|
|Riyal
|5,3367
|5,3635
|% 0,53
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-0,80
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|5,85
|
|Cumhuriyet
|8.979
|9.115
|-202,00
|
|Tam
|8.904
|9.149
|-224,79
|
|Yarım
|4.388
|4.508
|-74,00
|
|Çeyrek
|2.201
|2.254
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,01
|15,02
|0,04
|
|B. Petrol
|76,72
|76,72
|-0,26
|