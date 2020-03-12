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***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

12.03.2020 18:24
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***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/03/2020
Karar Sayısı
2020/14
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN
SORUMLULUK BEYANI
                       
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 12.03.2020
KARAR SAYISI: 2020/14
Şirketimizce hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Finansal Raporlama Tebliği") uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan 01.02.2019 – 31.01.2020 dönemine ait yıllık finansal tabloların dipnotları ile birlikte (konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu) SPK düzenlemeleri doğrultusunda,
 tarafımızca incelendiğini,
şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Raporlama Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri , pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 
Saygılarımızla,
                              
12.03.2020
Mavi Giyim Denetim Komitesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827712


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ECILC 4,51 488.037.592 % 13,03  
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Tam 2.114 2.168 -66,29  
Yarım 1.022 1.049 -32,06  
Çeyrek 512 524 -16,03  
Gümüş.Ons 15,76 15,80 -0,97  
Gümüş Gr. 3,20 3,21 -0,15  
B. Petrol 33,60 33,60 -2,19  
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