***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
14.09.2021 18:28
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/09/2021
Karar Sayısı
2021/41
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI Şirketimizce hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 01.02.2021 – 31.07.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan finansal tablolar (dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu) ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda •tarafımızca incelendiğini, •şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, •şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Raporlama Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, 14.09.2021 Mavi Denetim Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963807
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.444
En Düşük
1.429
18:058,4474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0212
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
18:059,9917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0321
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0179
En Düşük
9,9390
18:05489,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,00
|Açılış
|: 489,93
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
491,47
En Düşük
483,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|38,50
|231.131.592
|% 10,00
|
|BIOEN
|31,90
|295.431.761
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,70
|9.675.214
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.893.243
|% 9,98
|
|TGSAS
|17,32
|13.487.150
|% 9,97
|
|SELVA
|9,18
|66.159.142
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.464.809
|% -9,95
|
|SELGD
|5,97
|20.520.968
|% -9,95
|
|EUHOL
|2,55
|40.620.886
|% -8,27
|
|DOGUB
|6,12
|27.049.841
|% -6,85
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|TUPRS
|106,70
|1.002.289.121
|% 2,99
|
|THYAO
|12,44
|815.729.110
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|BJKAS
|6,41
|595.903.282
|% -0,62
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|MRGYO
|1,16
|181.202.996
|% 6,42
|
|EKGYO
|1,85
|191.942.015
|% 0,54
|
|BJKAS
|6,41
|595.903.282
|% -0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4409
|8,4474
|% 0,25
|
|Euro
|9,9846
|9,9917
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,6601
|11,7185
|% 0,26
|
|Frank
|9,1505
|9,2056
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2439
|2,2551
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|10,40
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,96
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|-1,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|-1,62
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|-0,78
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,39
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,87
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|73,55
|73,55
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 11, 700.00 milyon TL de
-
17:59CELHA
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 668, 236 adet işlem
-
17:57BNTAS
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 849, 197 adet işlem
-
17:56ATEKS
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 34.08 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 006 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 27 kaybederek (% -0.18 ) 1, 260