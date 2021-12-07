***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
07.12.2021 18:27
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/12/2021
Karar Sayısı
2021/52
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Finansal Raporlama Tebliği") uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan 01.02.2021-31.10.2021 dönemine ait ara dönem mali tabloların dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu) ve ara dönem faaliyet raporunun SPK düzenlemeleri doğrultusunda •tarafımızca incelendiğini, •şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, •şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Raporlama Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performans ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, 07.12.2021 Mavi Denetim Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981682
BIST
18:051.981
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
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|Açılış
|: 1.945
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|Önceki Kapanış
|: 1.927
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1.984
En Düşük
1.943
18:0513,5447
En Yüksek
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|: -1,83%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 13,8030
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En Düşük
13,4378
18:0515,2525
En Yüksek
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|: -2,10%
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|Açılış
|: 15,3700
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|Önceki Kapanış
|: 15,5900
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15,6429
En Düşük
15,1339
18:05776,55
En Yüksek
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|: -1,61%
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|Açılış
|: 776,55
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|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
770,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|5.418,60
|7.339.802
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|718.234
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|2.270.175
|% 10,00
|
|INTEM
|66,00
|40.378.742
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|68.698.865
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|1.216.178
|% -10,00
|
|ISBTR
|45.900,00
|1.018.806
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,94
|107.686.650
|% -9,99
|
|MEGAP
|6,94
|107.686.650
|% -9,99
|
|DOBUR
|139,40
|4.452.854
|% -9,95
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 4,30
|
|GARAN
|11,83
|2.987.029.924
|% -0,08
|
|ASELS
|23,08
|2.470.589.939
|% 2,40
|
|EREGL
|25,44
|2.013.917.868
|% 7,52
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 4,30
|
|YKBNK
|3,57
|1.214.089.589
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,40
|654.441.348
|% 0,84
|
|ODAS
|1,67
|452.342.518
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5428
|13,5447
|% -1,83
|
|Euro
|15,2243
|15,2525
|% -2,10
|
|Sterlin
|17,8498
|17,9393
|% -2,11
|
|Frank
|14,5463
|14,6339
|% -2,04
|
|Riyal
|3,5962
|3,6142
|% -1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|5,98
|
|Altın Gr.
|777
|777
|-12,25
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,56
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|-0,11
|
|B. Petrol
|76,03
|76,03
|2,95
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HEDEF
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