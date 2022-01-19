***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDünyanın öncü jean markalarından biri olarak, 30 yıllık denim uzmanlığımızla, her zaman ileriye bakmaya, en iyiye ulaşma yolculuğumuzda Mavi kalitesini odağımıza alarak tutkuyla çalışmaya devam ediyoruz. Değerlerimiz ve kurumsal kültürümüzden güç alıyor, daha iyi bir Mavi ile daha iyi bir dünyanın mümkün olacağına inanıyoruz. Yeniyi denemekten ve keşfetmekten hiç vazgeçmeden lider marka sorumluluğuyla hareket ediyoruz. ‘All Blue. Daha Mavi. Daha İyi. Hepimizin Mavi'si' sürdürülebilirlik stratejimiz bugünden başlayarak yarını en iyiye ulaştırma hedefimizin temelini oluşturacak. İnsan, Çevre, Toplum ve Denim'i odağına alan All Blue yaklaşımımızla ‘Güçlendiriyor, Koruyor, Dönüştürüyor ve Harekete Geçiriyoruz.' Sürdürülebilirlik stratejimizin detayları, ÇSY konularındaki performansımız ve sürdürülebilirlik ile ilgili gelecek hedeflerimizi içeren ilk Sürdürülebilirlik Raporu'muza https://www.mavi.com/sustainability/index.html adresinden ulaşabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995128BIST