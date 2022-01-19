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***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu

19.01.2022 10:39
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )

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Sürdürülebilirlik Raporu

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Açıklamalar

Dünyanın öncü jean markalarından biri olarak, 30 yıllık denim uzmanlığımızla, her zaman ileriye bakmaya, en iyiye ulaşma yolculuğumuzda Mavi kalitesini odağımıza alarak tutkuyla çalışmaya devam ediyoruz. Değerlerimiz ve kurumsal kültürümüzden güç alıyor, daha iyi bir Mavi ile daha iyi bir dünyanın mümkün olacağına inanıyoruz. Yeniyi denemekten ve keşfetmekten hiç vazgeçmeden lider marka sorumluluğuyla hareket ediyoruz.    ‘All Blue. Daha Mavi. Daha İyi. Hepimizin Mavi'si' sürdürülebilirlik stratejimiz bugünden başlayarak yarını en iyiye ulaştırma hedefimizin temelini oluşturacak. İnsan, Çevre, Toplum ve Denim'i odağına alan All Blue yaklaşımımızla ‘Güçlendiriyor, Koruyor, Dönüştürüyor ve Harekete Geçiriyoruz.' Sürdürülebilirlik stratejimizin detayları, ÇSY konularındaki performansımız ve sürdürülebilirlik ile ilgili gelecek hedeflerimizi içeren ilk Sürdürülebilirlik Raporu'muza https://www.mavi.com/sustainability/index.html adresinden ulaşabilirsiniz. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995128


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BIST En Aktif Hisseler13:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 24,22 2.166.309 % 9,99  
BASCM 4,87 478.073 % 9,94  
EMNIS 31,40 2.417.737 % 9,71  
UZERB 73,00 751.635 % 9,53  
EUHOL 3,68 25.427.713 % 8,24  
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13:54 Alış Satış %  
Dolar 13,5916 13,5980 % 0,51  
Euro 15,4248 15,4373 % 0,78  
Sterlin 18,4921 18,5848 % 0,85  
Frank 14,8032 14,8924 % 0,75  
Riyal 3,6177 3,6358 % 0,58  
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13:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.819 1.819 5,00  
Altın Gr. 795 795 5,59  
Cumhuriyet 5.268 5.348 -7,00  
Tam 5.248 5.381 2,11  
Yarım 2.537 2.603 1,03  
Çeyrek 1.272 1.301 0,51  
Gümüş.Ons 23,76 23,78 0,29  
Gümüş Gr. 10,39 10,40 0,18  
B. Petrol 88,47 88,47 0,96  
Seans Raporu 13:54
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