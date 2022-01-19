***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
19.01.2022 10:39
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dünyanın öncü jean markalarından biri olarak, 30 yıllık denim uzmanlığımızla, her zaman ileriye bakmaya, en iyiye ulaşma yolculuğumuzda Mavi kalitesini odağımıza alarak tutkuyla çalışmaya devam ediyoruz. Değerlerimiz ve kurumsal kültürümüzden güç alıyor, daha iyi bir Mavi ile daha iyi bir dünyanın mümkün olacağına inanıyoruz. Yeniyi denemekten ve keşfetmekten hiç vazgeçmeden lider marka sorumluluğuyla hareket ediyoruz. ‘All Blue. Daha Mavi. Daha İyi. Hepimizin Mavi'si' sürdürülebilirlik stratejimiz bugünden başlayarak yarını en iyiye ulaştırma hedefimizin temelini oluşturacak. İnsan, Çevre, Toplum ve Denim'i odağına alan All Blue yaklaşımımızla ‘Güçlendiriyor, Koruyor, Dönüştürüyor ve Harekete Geçiriyoruz.' Sürdürülebilirlik stratejimizin detayları, ÇSY konularındaki performansımız ve sürdürülebilirlik ile ilgili gelecek hedeflerimizi içeren ilk Sürdürülebilirlik Raporu'muza https://www.mavi.com/sustainability/index.html adresinden ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995128
BIST
13:561.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,19
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.005
En Düşük
1.962
13:5613,6052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0758
|Açılış
|: 13,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4653
13:5615,4412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1240
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4578
En Düşük
15,3043
13:56795,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 6,01
|Açılış
|: 795,48
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler13:54
|UFUK
|24,22
|2.166.309
|% 9,99
|
|BASCM
|4,87
|478.073
|% 9,94
|
|EMNIS
|31,40
|2.417.737
|% 9,71
|
|UZERB
|73,00
|751.635
|% 9,53
|
|EUHOL
|3,68
|25.427.713
|% 8,24
|
|CRDFA
|2,70
|36.824.359
|% -10,00
|
|PKENT
|296,20
|3.821.813
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,48
|5.004.102
|% -9,87
|
|KUTPO
|91,75
|124.796.425
|% -8,98
|
|THYAO
|26,62
|2.067.295.585
|% -0,97
|
|KRDMD
|11,90
|1.864.825.610
|% 0,42
|
|SISE
|13,83
|1.329.159.498
|% -2,47
|
|GARAN
|11,77
|1.260.574.653
|% 2,17
|
|YKBNK
|3,95
|1.141.941.074
|% 3,67
|
|YKBNK
|3,95
|1.141.941.074
|% 3,67
|
|EKGYO
|2,42
|552.911.951
|% 1,68
|
|KRDMD
|11,90
|1.864.825.610
|% 0,42
|
|PETKM
|8,78
|1.125.510.334
|% 0,46
|
|GARAN
|11,77
|1.260.574.653
|% 2,17
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5916
|13,5980
|% 0,51
|
|Euro
|15,4248
|15,4373
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,4921
|18,5848
|% 0,85
|
|Frank
|14,8032
|14,8924
|% 0,75
|
|Riyal
|3,6177
|3,6358
|% 0,58
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|5,00
|
|Altın Gr.
|795
|795
|5,59
|
|Cumhuriyet
|5.268
|5.348
|-7,00
|
|Tam
|5.248
|5.381
|2,11
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|1,03
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|0,51
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,40
|0,18
|
|B. Petrol
|88,47
|88,47
|0,96
|