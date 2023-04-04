***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar23.06.2022 tarihli SPK İlke Kararı doğrultusunda hazırlanan SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.Şirketimizinhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131640BIST