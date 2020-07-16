***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
16.07.2020 16:19
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri'nden -Denetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Denetim Komitesi'ne, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Nevzat Aydın ve Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun atanmasına ve komite başkanlığına Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine -Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız yönetim kurulu üyesi Nevzat Aydın ve Şirket'in yatırımcı ilişkileri direktörü Duygu İnceöz'ün atanmasına ve komite başkanlığına Nevzat Aydın'ın seçilmesine -Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Şirket'in mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı (CFO) Bige İşcan Aksaray'ın atanmasına ve komite başkanlığına Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860102
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|FMIZP
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|
|GLRYH
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|ODAS
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|TRKCM
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
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|
|Frank
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|Alış
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|%
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|Altın Ons
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|Altın Gr.
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|
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