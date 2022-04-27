***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.04.2022 16:50
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri'nden -Denetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Denetim Komitesi'ne, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Nevzat Aydın ve Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun atanmasına ve komite başkanlığına Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine -Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız yönetim kurulu üyesi Yonca Dervişoğlu ve Şirket'in yatırımcı ilişkileri direktörü Duygu İnceöz'ün atanmasına ve komite başkanlığına Yonca Dervişoğlu'nun seçilmesine -Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Şirket'in mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı (CFO) Bige İşcan Aksaray'ın atanmasına ve komite başkanlığına Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024293
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