***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Zeynep Yalım Uzun Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak görevlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033501BIST