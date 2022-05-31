***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.05.2022 09:53
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Zeynep Yalım Uzun Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak görevlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033501
BIST
11:152.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 21,20
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
11:1516,4273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0471
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4289
En Düşük
16,3367
11:1517,6609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0048
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5800
11:15979,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,47
|Açılış
|: 979,90
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,04
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler11:13
|YAPRK
|33,48
|40.239.971
|% 9,99
|
|SILVR
|14,13
|5.562.610
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.198.128
|% 9,93
|
|OTTO
|38,74
|172.161
|% 9,44
|
|MRGYO
|1,53
|12.522.707
|% 9,29
|
|LIDFA
|8,70
|482.102
|% -5,13
|
|PENTA
|432,10
|30.598.955
|% -3,46
|
|AKFGY
|2,39
|83.569.453
|% -3,24
|
|KSTUR
|220,90
|14.800
|% -3,07
|
|MNDRS
|3,29
|5.057.142
|% -2,95
|
|THYAO
|49,40
|2.285.441.039
|% -0,24
|
|GARAN
|14,75
|850.494.182
|% 2,64
|
|SASA
|36,10
|844.761.703
|% 5,62
|
|TUPRS
|272,30
|736.099.998
|% 5,14
|
|ASELS
|24,56
|664.917.642
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,75
|362.107.114
|% 2,23
|
|DOHOL
|4,08
|498.053.902
|% 3,29
|
|YKBNK
|4,66
|476.673.319
|% 2,42
|
|TSKB
|2,25
|201.240.109
|% 6,64
|
|SKBNK
|1,28
|92.749.762
|% 2,40
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4136
|16,4254
|% 0,28
|
|Euro
|17,6345
|17,6595
|% -0,04
|
|Sterlin
|20,6598
|20,7634
|% -0,02
|
|Frank
|17,0266
|17,1292
|% -0,07
|
|Riyal
|4,3652
|4,3871
|% 0,27
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|0,54
|
|Altın Gr.
|979
|979
|1,98
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,96
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,02
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
-
11:28YAPRK
Yüzde 9.99 oranında artışla 33.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 219, 582 adet işlem
-
11:27HEKTS
Yüzde 4.37 oranında artışla 31.06 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 492, 422 adet işlem
-
11:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TAVHL, EREGL
-
11:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TUPRS, HEKTS
-
11:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 57 artarak (% 0.86 ) 2, 292