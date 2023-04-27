***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.04.2023 14:28
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri'nden -Denetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Denetim Komitesi'ne, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Nevzat Aydın ve Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun atanmasına ve komite başkanlığına Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine -Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız yönetim kurulu üyesi Zeynep Yalım Uzun ve Şirket'in yatırımcı ilişkileri direktörü Duygu (İnceöz) Özbey'in atanmasına ve komite başkanlığına Zeynep Yalım Uzun'un seçilmesine -Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Şirket'in mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı (CFO) Bige İşcan Aksaray'ın atanmasına ve komite başkanlığına Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141630
BIST
15:414.803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 19,39
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.830
En Düşük
4.751
15:4119,4363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0277
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
15:4121,4299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0109
|Açılış
|: 22,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
15:411.241,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.240,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,86
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler15:40
|OTTO
|100,10
|7.279.671
|% 10,00
|
|ALCTL
|67,20
|39.768.925
|% 9,98
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.898.413
|% 9,96
|
|RAYSG
|20,20
|5.032.633
|% 9,96
|
|EUPWR
|65,30
|148.516.100
|% 9,93
|
|IMASM
|30,42
|557.195.242
|% -10,00
|
|YAYLA
|5,00
|60.617.740
|% -7,06
|
|PAGYO
|23,96
|7.618.378
|% -6,55
|
|GEREL
|16,25
|16.275.534
|% -5,91
|
|SKTAS
|3,85
|22.584.209
|% -4,47
|
|KOPOL
|51,90
|2.751.117.865
|% 6,44
|
|THYAO
|131,60
|2.574.161.942
|% 1,23
|
|EREGL
|32,76
|1.611.898.056
|% -0,43
|
|AKBNK
|16,87
|1.295.525.995
|% 0,06
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.898.413
|% 9,96
|
|EKGYO
|6,24
|708.618.080
|% 0,16
|
|AKBNK
|16,87
|1.295.525.995
|% 0,06
|
|YKBNK
|9,93
|721.328.862
|% 1,33
|
|AKFYE
|13,04
|924.396.966
|% 7,24
|
|ISCTR
|11,30
|764.992.275
|% 0,80
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4307
|19,4348
|% 0,13
|
|Euro
|21,4214
|21,4352
|% -0,03
|
|Sterlin
|24,1231
|24,2440
|% -0,09
|
|Frank
|21,6032
|21,7334
|% -0,46
|
|Riyal
|5,1640
|5,1899
|% 0,04
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|0,74
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|5,88
|
|Cumhuriyet
|9.004
|9.140
|-59,00
|
|Tam
|9.106
|9.236
|-66,00
|
|Yarım
|4.444
|4.522
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.229
|2.275
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,65
|15,67
|0,13
|
|B. Petrol
|77,86
|77,86
|0,14
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:54GRTRK
Yüzde 9.92 oranında artışla 21.28 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 464 adet işlem
-
15:52MEPET
Yüzde 6.94 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 226, 194 adet işlem
-
15:51XU100
Endeks 4, 803 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 30, 063.00 milyon TL de
-
15:51AKENR
Yüzde 5.92 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 326, 223 adet işlem
-
15:50ALFAS
Yüzde 6.19 oranında artışla 363.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 100, 027 adet işlem