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***MAVI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

18.05.2022 09:08
***MAVI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu


***MAVI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [MAVI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 16.05.2022  tarihinde başayan % 100 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt  hesaplarına 18.05.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031043


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Yarım 3.010 3.090 15,21  
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B. Petrol 108 108 -1,40  
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