Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MAVI* *OTKAR* *KSTUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

16.05.2023 09:14
***MAVI* *OTKAR* *KSTUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***MAVI******OTKAR******KSTUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [KSTUR, MAVI, OTKAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KSTUR.E Pay Başına Brüt Temettü: 8,7089116 TL Teorik Fiyat: 290,791 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) MAVI.E %100 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 52,2 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) OTKAR.E %400 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 156,68 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151584


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:314.477
Değişim :  -0,54% |  -24,37
Açılış :  4.406  
Önceki Kapanış :  4.501  
En Yüksek
4.511 En Düşük
4.406
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVHOL 30,88 6.555.608 % 9,97  
PCILT 20,74 8.621.717 % 9,97  
KLRHO 24,96 99.730.407 % 9,96  
CEOEM 10,82 5.050.514 % 9,96  
FLAP 6,41 10.687.667 % 9,95  
daha fazla
11:31 Alış Satış %  
Dolar 19,7028 19,7069 % 0,27  
Euro 21,4722 21,5010 % 0,64  
Sterlin 24,6078 24,7312 % 0,22  
Frank 21,9927 22,1252 % 0,58  
Riyal 5,2394 5,2657 % 0,24  
daha fazla
11:31 Alış Satış %  
Altın Ons 2.010 2.010 -6,26  
Altın Gr. 1.273 1.273 -1,47  
Cumhuriyet 9.219 9.359 -744,00  
Tam 9.131 9.405 -624,91  
Yarım 4.401 4.531 -140,00  
Çeyrek 2.194 2.259 -77,00  
Gümüş.Ons 23,88 23,91 -0,19  
Gümüş Gr. 15,13 15,15 -0,09  
B. Petrol 75,52 75,52 0,29  
Seans Raporu 11:31
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru